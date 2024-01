DJ MARKET TALK: Dados de vendas dos EUA sugerem que deflação dos alimentos chegou

(DJ Bolsa)-- As vendas de alimentos dos EUA estão a cair depois de quase um ano de abrandamento do crescimento. O analista Michael Baker, da DA Davidson, refere numa nota de research que as vendas de alimentos caíram 0,2% em termos homólogos nas quatro semanas terminadas a 31 de dezembro, face a um aumento revisto de 0,7% no mês anterior. Trata-se do 11º mês consecutivo de desaceleração das vendas nos dados dos pontos de venda,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.