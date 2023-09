DJ MARKET TALK: Dados deixam próxima decisão do BOE em aberto

(DJ Bolsa)-- A conjugação do desemprego elevado com um crescimento ainda elevado dos salários significa que a próxima decisão do Banco de Inglaterra, ou BOE, continua difícil de prever, dizem economistas do RBC Capital Markets numa nota. A taxa de desemprego cresceu para 4,3% nos três meses até julho e as vagas de emprego diminuíram, o que sugere que a rigidez do mercado laboral está a aliviar ligeiramente. Mas o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.