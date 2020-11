DJ MARKET TALK: Dados do Canadá não devem alterar plano do BOC

(DJ Bolsa)-- Os dados de inflação do Canadá para outubro superaram as expectativas por larga margem, com os preços a subir 0,7% contra o consenso de aumento de 0,4%. Analistas alertam para não dar muita importância a esses dados, porque o quadro geral não mudou: a inflação continua fraca e pede que o Banco do Canadá, ou BOC, mantenha a taxa de juro próxima de zero e prossiga com o plano de compra de ativos em ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone