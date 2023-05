DJ MARKET TALK: Dados do desemprego contrariam previsões sobre mercado laboral dos EUA

(DJ Bolsa)-- Os dados dos pedidos de subsídio de desemprego dos EUA revelam que as previsões de um colapso do mercado de trabalho dos EUA não estão a materializar-se, refere Stephen Stanley, do Santander, numa nota. O Departamento do Trabalho dos EUA reportou 242.000 pedidos de subsídio de desemprego na semana passada, face a 264.000 na semana anterior. "O número de novas candidaturas subiu notoriamente em relação aos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.