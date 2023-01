DJ MARKET TALK: Dados do emprego aumentam probabilidade de mais subidas da Fed

(DJ Bolsa)-- Os investidores devem interpretar o relatório mais recente do emprego como um sinal preocupante de que a Reserva Federal dos EUA vai aumentar ainda mais as taxas de juro em 2023, diz Richard Flynn, diretor-executivo da Charles Schwab UK, depois de os payrolls não-agrícolas dos EUA terem subido 223.000 em dezembro, batendo o consenso para um crescimento de 200.000 empregos. "Em 2022, a Fed aumentou as taxas de juro em sete ocasiõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.