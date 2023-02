DJ MARKET TALK: Dados do emprego britânico favorecem aumento do BOE em março

(DJ Bolsa)-- O crescimento dos salários regulares do Reino Unido nos três meses até ao final de dezembro aumentou 6,7% em termos homólogos, mais elevado do que o consenso de 6,5% de uma sondagem do The Wall Street Journal. O crescimento elevado dos salários é uma razão suficiente para o Banco de Inglaterra, ou BOE, continuar a aumentar as taxas de juro em março para controlar o elevado crescimento dos salários e a inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.