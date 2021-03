DJ MARKET TALK: Dados do emprego do Reino Unido mostram resiliência em fevereiro

(DJ Bolsa)-- Os dados do emprego do Reino Unido continuarem resilientes em fevereiro, ajudados pelo programa de apoio ao emprego, diz Jon Hudson, da Premier Miton Investors. Apesar de estarem em confinamento nacional, o número de pessoas empregadas aumentou em três meses consecutivos, diz Hudson. O número de assalariados aumentou 68.000 em fevereiro face ao mês anterior, disse o instituto de estatísticas do país esta terça-feira.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

