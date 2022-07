DJ MARKET TALK: Dados do emprego dos EUA aumentam riscos de recessão

(DJ Bolsa)-- A criação de emprego acima do esperado de junho nos EUA "não altera em nada o rumo da Fed", refere Roberto Perli, da Piper Sandler, numa nota, uma vez que as expectativas de um aumento das taxas de 75 pontos base continuam elevadas. "De uma perspetiva do mercado de Treasurys, o relatório deve suportar as expectativas de um pico das taxas mais elevado este ano, seguido de cortes de taxas no próximo", diz. "... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

