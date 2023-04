DJ MARKET TALK: Dados do emprego dos EUA da ADP podem estar enviesados negativamente

(DJ Bolsa)-- O relatório do emprego da ADP reforçou as apostas de um abrandamento do mercado de trabalho dos EUA poder levar a um corte das taxas de juro, mas Kieran Clancy, da Pantheon, diz que os dados são "um fraco indicador para a estimativa inicial dos payrolls oficiais". A ADP reportou um ganho relativamente reduzido de 145.000 empregos em março. Clancy refere que o modelo da ADP, recentemente reconstruído, "ficou abaixo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.