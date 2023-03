DJ MARKET TALK: Dados do emprego dos EUA impulsionam yields dos Treasurys

(DJ Bolsa)--As yields dos Treasurys prolongam os ganhos depois de o Departamento do Trabalho ter dito que os pedidos de subsídio de desemprego diminuíram 2.000 na semana passada, para 190.000. O número é menor do que os analistas esperavam e abaixo da média de quatro semanas, que agora está em 193.000. Os dados sustentam as expectativas de taxas de juro mais altas por mais tempo, já que os mercados de trabalho permanecem sobreaquecidos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.