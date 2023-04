DJ MARKET TALK: Dados do Ifo podem impulsionar yields momentaneamente

(DJ Bolsa)-- Uma leitura acima das expectativas do indicador de sentimento empresarial do Ifo da Alemanha pode aumentar temporariamente a volatilidade das yields, dizem analistas do UniCredit Research numa nota. "Prevemos uma surpresa positiva dos dados do Ifo hoje [segunda-feira], o que pode impulsionar ligeiramente as yields, mas apenas temporariamente", dizem os analistas. O índice de clima empresarial Ifo deve aumentar para 93,8 pontos em abril ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.