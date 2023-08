DJ MARKET TALK: Dados do imobiliário dos EUA impulsionam yields dos Treasurys

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys obtiveram algum suporte dos dados mais fortes que o esperado das vendas de casas dos EUA, reforçando a perceção de que a economia norte-americana está a resistir às subidas de taxas de juro. As vendas de casas novas em julho subiram 4,4% face a junho, quando se registou uma queda de 2,5% em cadeia. Economistas consultados pelo WSJ esperavam um aumento de 1%. As yields continuam abaixo dos níveis de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.