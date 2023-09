DJ MARKET TALK: Dados do mercado trabalho dos EUA podem acelerar cortes da Fed

(DJ Bolsa)-- Dados do mercado de trabalho mais fracos do que o esperado abrem caminho a cortes mais rápidos nas taxas de juro da Fed antes do que os mercados preveem, afirma Andrew Hunter, da Capital Economics. A taxa de desemprego dos EUA subiu de 3,5% para 3,8%, o que Hunter diz ser o máximo em 18 meses e mostra que os mercados de trabalho estão perto da normalização. As revisões em baixa dos salários dos meses anteriores reduzem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.