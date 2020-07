DJ MARKET TALK: Dados do PIB do R Unido aumentam risco de taxas negativas -RBC

(DJ Bolsa)-- Os dados desta terça-feira que mostraram que o PIB do Reino Unido subiu apenas 1,8% em maio face a abril, abaixo da expansão de 5% esperada numa sondagem a economistas conduzida pelo WSJ. Isto aumenta o risco de o Banco de Inglaterra, ou BOE, optar por taxas de juro negativas nos próximos meses, diz o RBC. A "recuperação inicial relativamente fraca" deve reacender o debate sobre se o BOE "vai ser forçado a realizar mais cortes de ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

