DJ MARKET TALK: Dados do PIB dos EUA não apontam para recessão por agora

(DJ Bolsa)-- A economia norte-americana não está em recessão mas encaminha-se para uma desaceleração numa fase mais adiantada do ano, referem Jay Bryson e Shannon Seery, do Wells Fargo, num relatório. A segunda estimativa para o crescimento económico do primeiro trimestre foi revista ligeiramente em alta para 1,3% face a 1,1%. A revisão "não altera realmente a narrativa geral da economia", dizem os analistas.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.