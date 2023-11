DJ MARKET TALK: Dados do PMI da China destacam fragilidade da recuperação

(DJ Bolsa)-- Os dados do PMI da indústria da Caixin para a China que foram publicados esta quarta-feira mostram uma entrada em contração que deve contribuir para os receios alimentados pelas leituras oficiais publicadas no dia anterior. Os analistas do Nomura consideram que os PMI da indústria e serviços oficiais inesperadamente fracos representam um risco de "fundo triplo" para o crescimento económico daqui até ao final ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.