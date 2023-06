DJ MARKET TALK: Dados do PMI salientam necessidade de mais apoio de Beijing

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A perda de ímpeto dos setores industrial e não industrial da China significa que é preciso mais apoio político para ajudar a economia, dizem os economistas Jing Liu e Erin Xin do HSBC Global Research. Embora a divergência entre os setores dos serviços e da indústria tenham diminuído em junho, a recuperação desigual ainda precisa de tempo e apoio, dizem. "Prevemos que a procura global continue a ser ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.