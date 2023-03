DJ MARKET TALK: Dados do trabalho EUA são "evidência" que layoffs permanecem baixos

(DJ Bolsa)-- Os pedidos de subsídio de desemprego dos EUA ficaram abaixo do esperado na semana passada, o que é uma "evidência convincente de que o ritmo de layoffs permanece historicamente baixo, apesar de todas as notícias sobre cortes de empregos", disse Stephen Stanley, do Santander. O Departamento do Trabalho registou 190.000 pedidos iniciais ajustados sazonalmente, uma queda de 2.000 em relação à semana anterior.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.