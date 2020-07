DJ MARKET TALK: Dados dos EUA apontam para outlook económico pessimista

(DJ Bolsa)-- Num dia em que a Reserva Federal dos EUA anunciou que alguns dos seus programas de empréstimos de emergência vão continuar até ao final do ano, novos dados apontam para problemas na economia norte-americana. A Fed de Dallas disse no seu mais recente relatório sobre o setor dos serviços que os "indicadores do mercado de trabalho sugerem mais cortes no emprego e nas horas trabalhadas, enquanto os outlooks das empresas se tornam novamente pessimistas"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone