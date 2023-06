DJ MARKET TALK: Dados dos EUA devem ser suficientes para pausa hawkish da Fed

(DJ Bolsa)-- As mais recentes leituras do índice de preços no consumidor, ou IPC, dos EUA devem ser suficientes para uma pausa da Reserva Federal nos aumentos das taxas de juro na reunião de junho, diz o DBS numa nota de research. A inflação dos EUA abrandou para 4,0% em maio, enquanto a inflação subjacente se manteve persistente, situando-se nos 5,3% homólogos. Uma pausa neste momento daria à Fed mais tempo para avaliar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.