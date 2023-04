DJ MARKET TALK: Dados dos EUA parecem encorajadores para logística europeia

(DJ Bolsa)-- Os dados recentes sobre as vendas a retalho e transações de cartões de crédito dos EUA destacam que o consumo privado continua saudável, o que é positivo para as empresas de transporte e logística europeias, dizem os analistas da Stifel Marc Zeck e Johannes Braun, numa nota de research. Entretanto, as maiores importadoras dos EUA indicaram que estão a fazer progressos nos seus esforços para eliminarem os inventá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.