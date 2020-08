DJ MARKET TALK: Dados dos EUA vão testar estabilidade das yields das Bunds

(DJ Bolsa)-- As yields das Bunds a 10 anos continuam a rondar os -0,5% e qualquer subida pode ser difícil, diz o Commerzbank. "As Bunds estão teimosamente perto de máximos e a marca de -0,50% tem sido difícil de quebrar", diz o banco, acrescentando que os payrolls dos EUA esta sexta-feira devem ser outro teste ao apetite global pelo risco. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal estimam que tenham sido criados 1,48 mil milhões de empregos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

