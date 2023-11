DJ MARKET TALK: Dados dos payrolls vão testar subida dos Treasurys

(DJ Bolsa)-- Com as yields dos Treasurys já a descer, os mercados devem ser mais vulneráveis a uma leitura acima do esperado dos payrolls dos EUA do que abaixo do previsto, dizem os analistas do UniCredit Research. "Este é especialmente o caso se considerarmos que os mercados estão a descontar uma ligeira probabilidade de outra subida da Fed, ao passo que estão descontados cerca de 80 pontos base de cortes de taxas até ao fim de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.