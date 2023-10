DJ MARKET TALK: Dados dos salários britânicos cimentam mercado laboral menos restrito

(DJ Bolsa)-- Os dados do crescimento dos salários do Reino Unido voltaram a abrandar em agosto e indicam que o crescimento dos salários deve cair de forma relativamente acentuada nos próximos meses, dizem economistas do Barclays, numa nota. Os salários médios semanais incluindo bónus subiram 8,1% nos três meses até agosto, face a 8,5% em maio-julho, com as vagas também em queda, sugerindo um alívio das condiç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.