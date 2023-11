DJ MARKET TALK: Dados dos salários podem representar corte do BOE em 2024

(DJ Bolsa)-- O crescimento mais lento dos salários do Reino Unido reforça a probabilidade de o Banco de Inglaterra, ou BOE, cortar as taxas na primeira metade de 2024, diz Samuel Tombs, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para o Reino Unido. O crescimento dos salários, excluindo bónus, abrandou para 7,7% no trimestre até setembro, face a 7,9% nos três meses até agosto. "A combinação do aumento da capacidade ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.