DJ MARKET TALK: Dados, eleições dos EUA no centro das atenções dos investidores

(DJ Bolsa)-- Com as principais reuniões do Banco Central Europeu, da Reserva Federal dos EUA e do Banco de Inglaterra, ou BOE, agora para trás, os bancos centrais devem ter pela frente algumas semanas mais tranquilas, dizem os estrategas de taxas do Barclays Max Kitson e Armando Marozzi. "Nesse contexto, a margem de curto prazo para aumentar as esperanças de uma mudança dovish parece bastante limitada, na nossa opinião", disseram.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.