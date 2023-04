DJ MARKET TALK: Dados fortes diminuem hipótese de pausa nas subidas de taxas do BOE

(DJ Bolsa)-- É difícil ser um dove nesta altura no Reino Unido, dizem os economistas do HSBC, numa nota. Os dados hawkish -- uma inflação homóloga de 10,1% em março que ficou bastante acima das expectativas do Banco de Inglaterra de 9,2% nesta altura -- significam que os membros do comité de política monetária que poderiam estar inclinados a juntarem-se aos doves em maio devem repensar essa ideia, dizem os economistas.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.