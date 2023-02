DJ MARKET TALK: Dados fortes dos EUA podem fazer Fed regressar aos 50 pontos base

(DJ Bolsa)--Dados económicos recentes mais fortes do que o esperado fizeram os investidores perguntarem-se se a Reserva Federal dos EUA pode voltar a uma postura de subida de 50 pontos base quando se reunir em março. Os dados mensais sobre o emprego não-agrícola dos EUA de janeiro aumentaram 517.000. As vendas a retalho cresceram 3%. Os preços no consumidor e no produtor abrandaram em termos homólogos, mas não tanto quanto o previsto.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.