DJ MARKET TALK: Dados fracos da China sugerem urgência do apoio político

(DJ Bolsa)-- As fracas leituras económicas da China sugerem urgência em aumentar o apoio político para estabilizar as expectativas, diz Marcella Chow, estratega de mercados globais do J.P. Morgan Asset Management. Chow espera que o pêndulo político volte para medidas de estabilização de curto prazo, com ênfase nas medidas monetárias e orçamentais antes da reunião do Politburo no final do mês. Também ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.