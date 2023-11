DJ MARKET TALK: Dados fracos parecem validar queda da yield das Bunds a 10 anos

(DJ Bolsa)-- Os dados económicos mais fracos e a descida da inflação estão a validar a subida das taxas da Zona Euro contra as dos EUA, com a yield das Bunds a 10 anos agora abaixo de 2,70%, dizem Benjamin Schroeder e Padhraic Garvey, estrategas de taxas do ING Research, numa nota. "A sondagem ao consumido do Banco Central Europeu desta semana poderá confirmar a melhoria do cenário da inflação", dizem. Embora as expectativas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.