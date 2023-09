DJ MARKET TALK: Dados laborais da Austrália têm um lado negativo

(DJ Bolsa)-- O crescimento do emprego australiano subiu em agosto, mas há um lado mais pessimista do relatório que merece atenção, diz Adam Boyton, economista-chefe do ANZ Bank. Apesar de uma subida do emprego, o desemprego permaneceu nos 3,7%, enquanto o vasto conjunto do crescimento do emprego foi no emprego part time. As horas trabalhadas também caíram, mitigando a leitura impressionante do emprego, diz. O ANZ não muda a visã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.