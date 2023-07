DJ MARKET TALK: Dados laborais dos EUA não são fiáveis no curto prazo

(DJ Bolsa)-- Os dados do emprego dos EUA desta quinta-feira não são fiáveis no curto prazo, refere Ian Shepherdson, da Pantheon, depois da leitura bastante mais elevada que o esperado da ADP de 497.000 empregos criados em junho e dos 248.000 pedidos de subsídio de desemprego semanais, ligeiramente acima do consenso. O analista refere que, desde que a metodologia mudou no verão passado, os números dos payrolls privados da ADP ficaram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.