DJ MARKET TALK: Dados PCE confirmam abrandamento nos EUA, suportam Fed hawkish

(DJ Bolsa)-- Os indicadores de gastos no consumo pessoal, ou PCE, dos EUA reforçam a noção de que a economia está a abrandar mesmo com os preços resilientes a apontarem para uma restrição monetária. Um aumento de 0,1% no consumo real em agosto "deixa o consumo a caminho de um crescimento de apenas 0,7% em termos anualizados no terceiro trimestre, face a 2,0% no segundo", refere Michael Pearce, da Capital Economics,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.