DJ MARKET TALK: Dados podem ser maior catalisador do que bancos centrais

(DJ Bolsa)-- Os investidores devem focar-se mais nos dados económicos do que nos discursos individuais de responsáveis da Reserva Federal dos EUA, "uma vez que [a] Fed comunicou claramente a sua abordagem de dependência dos dados", diz Minna Kuusisto, analista-chefe do Danske Bank, numa nota. O próximo potencial destaque para o mercado é o índice de preços no consumidor, ou IPC, dos EUA na próxima terça-feira,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.