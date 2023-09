DJ MARKET TALK: Dados regionais da inflação alemã apontam para desinflação na Zona Euro

(DJ Bolsa)-- Os dados regionais iniciais da Alemanha confirmam as expectativas de que a inflação caiu acentuadamente no final do terceiro trimestre, de acordo com Claus Vistesen, economista-chefe para a Zona Euro da Pantheon Macroeconomics. A inflação no importante estado industrial do Renânia do Norte-Vestefália caiu em setembro para 4,2% face a 5,9% em agosto, enquanto a inflação dos serviços desceu para 3,7% face a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.