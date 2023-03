DJ MARKET TALK: Dados revistos do PIB da Zona Euro não vão mudar ideias do BCE

(DJ Bolsa)-- Os dados do PIB do quarto trimestre da Zona Euro, que foram revistos em baixa para uma leitura inalterada em cadeia face a uma expansão de 0,1% estimada inicialmente, não vão afetar o caminho de restrição do BCE, diz Melanie Debono, economista sénior para a Europa da Pantheon Macroeconomics, numa nota. O PIB no último trimestre de 2022 ainda foi melhor do que a queda de 0,2% que o banco central esperava em dezembro,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.