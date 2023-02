DJ MARKET TALK: Dados robustos do emprego dos EUA dificultam tarefa da Fed

(DJ Bolsa)-- Com 517.000 novos empregos em janeiro e o desemprego a cair para 3,4%, a tarefa da Reserva Federal dos EUA tornou-se mais difícil e as expectativas de uma mudança em breve estão a desaparecer rapidamente -- mas também os receios de uma recessão, diz o presidente da Navellier & Co., Louis Navellier, numa nota. "O mercado de obrigações olhou para os números explosivos dos payrolls (…) e as yields subiram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.