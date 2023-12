DJ MARKET TALK: Dados sustentam recuperação já madura dos bônus

(DJ Bolsa)-- A recuperação das obrigações parece madura, mas os dados do índice de sentimento económico Ifo da Alemanha e o índice de preços com gastos no consumo pessoal, ou PCE, dos EUA podem dar mais suporte, diz Rainer Guntermann, estratega de taxas do Commerzbank Research, numa nota. "O mercado está a retirar algum consolo dos PMI dececionantes da Zona Euro na sua visão de que a desinflação está... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.