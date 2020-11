DJ MARKET TALK: Danone deve focar-se mais na inovação e menos nos custos

(DJ Bolsa)-- O foco estratégico da Danone nos alvos de margem e redução de custos pode levar à falta de inovação e perdas de quota de mercado, de acordo com a Bernstein. A empresa francesa de produção alimentar prevê gerar EUR1 mil milhões em poupanças de custos até 2023, mas acrescentou que também pode gastar EUR1,4 mil milhões com custos pontuais relacionados a reorganização. Isso significa ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

