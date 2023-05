DJ MARKET TALK: Danske ajusta previsões para BCE; mantém pico da taxa a 4%

(DJ Bolsa)-- Os analistas do Danske Bank adicionaram uma previsão de subida de 25 pontos base das taxas do Banco Central Europeu em setembro ao seu cenário, mas mantiveram a projeção de que o pico das taxas será de 4%, diz Piet Haines Christiansen, diretor de research do BCE e de rendimento fixo. Esta mudança ocorre porque o Danske estava entre a minoria que esperava uma subida de 50 pontos base na quinta-feira, ao passo que o banco ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.