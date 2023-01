DJ MARKET TALK: Davos em foco à procura de pistas sobre o BCE

(DJ Bolsa)-- Perante um cenário de moderação dos preços no consumidor da Zona Euro, os participantes do mercado vão querer ouvir o que os responsáveis do Banco Central Europeu vão dizer no Fórum Económico Mundial em Davos esta semana, diz o analista do DZ Bank Daniel Lenz numa nota. "Perante os dados da inflação mais recentes, e ligeiramente mais baixos, os observadores de mercado vão querer ver se ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.