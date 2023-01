DJ MARKET TALK: DBS sobe previsão do crescimento do PIB da China em 2023 para 5,5%

(DJ Bolsa)-- A DBS revê em alta a previsão de crescimento do PIB da China em 2023 para 5,5% face a 4,0%, citando uma reabertura mais antecipada do que o esperado da segunda maior economia do mundo. Embora se espere volatilidade à medida que a Covid-19 continua a propagar-se além das principais cidades chinesas, as medidas tomadas para responder à doença vão passar para a economia assim que a vaga de infeções abrande, dizem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.