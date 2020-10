DJ MARKET TALK: Debate do BCE sobre taxas deve ser "interessante"

(DJ Bolsa)-- A reunião do Banco Central Europeu esta semana deve ser demasiado prematura para que sejam feitas alterações à política monetária, mas deve haver "um interessante debate" sobre as taxas de juro diz Peter Schaffrik, estratega de macroeconomia do RBC Capital Markets. Os mercados descontam um corte de 10 pontos base das taxas de depósitos em 2021, diz Schaffrik, acrescentando que "temos uma opinião ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

