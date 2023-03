DJ MARKET TALK: Decisão da Carrefour sobre o CEO é correta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A decisão da Carrefour de manter o CEO por mais dois anos faz sentido, dizem analistas da Bryan Garnier numa nota. A retalhista alimentar francesa vai propor prolongar o contrato de Alexandre Bompard até 2026, uma decisão que deve ser aprovada pelos acionistas, diz o banco de investimento. Isto alinha o mandato de Bompard com o plano estratégico até 2026 e retira qualquer receio de o CEO sair, acrescenta a Bryan Garnier. O banco ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.