DJ MARKET TALK: Decisão da Volkswagen de separar a Bugatti é positiva

(DJ Bolsa)-- A unidade de carros desportivos da Volkwagen, a Porsche, vai criar uma joint venture com a startup de carros elétricos Rimac que vai incorporar a Bugatti, e a Stifel vê isto como uma transação positiva. A empresa de serviços financeiros acredita que a Bugatti representa aquilo que os investidores não gostam na Volkswagen, incluindo a pequena sobreposição desse negócio com o portefólio geral do grupo. ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone