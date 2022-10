DJ MARKET TALK: Decisão de restrição quantitativa do BCE mais provável em dezembro

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu pode permitir que as posições no Programa de Compra de Ativos comecem a cair a um ritmo mensal de cerca de EUR10 mil milhões-EUR20 mil milhões a partir do início do próximo ano, refere Jan von Gerich, analista-chefe do Nordea, numa nota. "Embora a decisão de QT [restrição quantitativa], pelo menos a nível geral, possa ser tomada já na próxima semana, pensamos que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.