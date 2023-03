DJ MARKET TALK: Decisão do BCE é voto de confiança na banca da Zona Euro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)--O facto de o Banco Central Europeu ter seguido o roteiro, apesar da turbulência nos mercados financeiros, fornece uma indicação clara de que os responsáveis de política monetária acreditam na resiliência dos bancos da Zona Euro, escreveu John Leer, economista-chefe da consultora de dados Morning Consult. A medida também mostra que o BCE continua preocupado com a inflação elevada e persistente, disse Leer.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.