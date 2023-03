DJ MARKET TALK: Decisão do BCE implica que inflação é prioridade

(DJ Bolsa)-- A decisão do Banco Central Europeu de se manter fiel ao plano de aumentar as taxas de juro em 50 pontos base na quinta-feira implica que as preocupações com a inflação são maiores do que os receios com a estabilidade financeira, disse a Principal Asset Management. O BCE está "entre a espada e a parede" devido às pressões no setor bancário europeu e qualquer que fosse a decisão tomada teria ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.