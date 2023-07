DJ MARKET TALK: Decisão do BOJ pode colocar pressão ascendente no JPY, yields

(DJ Bolsa)-- A flexibilidade do Banco do Japão, ou BOJ, na política de controlo da curva da yield pode colocar pressão ascendente no iene contra o dólar e nas yields das obrigações do Japão, diz Tomohisa Fujiki, analista do Citi Research, numa nota de research. Se a decisão do BOJ não colocar fim à desvalorização do JPY, os participantes do mercado devem estar preparados para o BOJ recorrer aos aumentos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.