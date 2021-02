DJ MARKET TALK: Decisão sobre bitcoin pode ajudar ações da Tesla

(DJ Bolsa)-- Os investidores da Tesla ainda estão a digerir o significado da compra de 1,5 mil milhões em bitcoin por parte da empresa e os planos para aceitar a moeda digital como pagamento para os seus produtos no futuro. A exposição da Tesla à bitcoin equivale a um valor relativamente reduzido de 8% do dinheiro em caixa, mas ligar a empresa à criptomoeda "pode aumentar (…) o interesse nas ações da Tesla", tendo ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

